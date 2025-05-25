Інтерфакс-Україна
Події
14:54 25.05.2025

МЗС України: Закликаємо партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України

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МЗС України: Закликаємо партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України

Міністерство закордонних справ України після російських масованих обстрілів України закликало партнерів до посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України, повідомляється на сайті МЗС.

"У ніч проти 24 травня російські окупаційні сили завдали удару по Україні із застосуванням 264-х засобів повітряного нападу… У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу… Внаслідок цих терористичних атак загинули десятки мирних громадян, понад сотня людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - сказано в заяві.

В МЗС наголосили, що ці "варварські обстріли" є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

"Російські напади вчергове демонструють, що Російська Федерація не має наміру припиняти агресивну війну проти України та терор проти цивільних людей. Особливо цинічним є те, що атака відбулася на тлі активних мирних зусиль України та міжнародних партнерів, закликів до встановлення повного та безумовного режиму припинення вогню. Російська Федерація демонструє повну зневагу до міжнародних мирних ініціатив та продовжує посилювати терор замість конструктивного діалогу", - зазначено в документі.

В зовнішньополітичному відомстві закликали партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення України, зокрема надання додаткових протиповітряних спроможностей, систем Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших, боєприпасів до них.

"Закликаємо посилити санкційний режим проти російських підприємств військово-промислового комплексу, енергетики, всіх російських банків і центробанку РФ, інших сфер… Росія має нести повну відповідальність за свої дії, які загрожують не лише Україні, а й підривають глобальну безпеку та стабільність. Україна продовжуватиме захищати свою територіальну цілісність, суверенітет та право на існування усіма доступними засобами, діючи в рамках міжнародного права", - акцентували в МЗС.

Теги: #заява #мзс_україни

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