Інтерфакс-Україна
Події
12:46 25.05.2025

Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей

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Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість жертв масованої ворожої атаки у Київській області - чотири людини, 29 осіб постраждали, серед них – шість дітей, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ворог атакував нашу область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин. В Обухівському районі загинуло дві людини. Сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки та чоловіка. У Бучанському районі унаслідок пошкодження приватного будинку від отриманих травм загинув 49-річний чоловік. Ще одна людина загинула у Фастівському районі. Під час гасіння пожежі приватного будинку було виявлено її тіло. Слова співчуття родинам та близьким загиблих", - написав він в телеграмі.

За інформацією голови ОВА, через комбіновану повітряну атаку зросла кількість постраждалих.

"В Білоцерківському районі постраждало 6 осіб. 5 людей — два чоловіки, жінка та дві дівчинки 10 та 13 років з різними пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще один чоловік зазнав пошкоджень обличчя. Без госпіталізації. У районі пошкоджено ангари підприємства, три приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль. У Бучанському районі постраждало 12 людей. Серед них одна дитина, 4 чоловіки та 7 жінок. Два чоловіки госпіталізовані до місцевих лікарень. Пошкоджено 39 приватних будинків, складські приміщення. У Фастівському районі травмовано 11 людей. Серед них три дитини. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, ангар, два автомобілі та заклад освіти. У гімназії вибиті вікна, пошкоджена стіна спортивної зали. У Вишгородському районі пошкоджено гаражне приміщення та авто", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА наголосив, що всі оперативні служби задіяні над ліквідацією нічної атаки ворога.

Раніше Калашник повідомляв про трьох загиблих вночі через ворожу атаку Київщини, 10 постраждали, серед них двоє дітей, наслідки ворожої атаки фіксуються у чотирьох районах.

Згодом у ДСНС повідомили, що в Київській області до чотирьох збільшилася кількість жертв російської масованої атаки, ще 16 людей постраждали, серед них - троє дітей.

Теги: #атака_рф #київська_область

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