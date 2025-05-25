Інтерфакс-Україна
Події
06:17 25.05.2025

На Київщині через ворожу атаку загинули три людини, 10 постраждало, серед них діти – ОВА

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Три людини загинули вночі через ворожу атаку Київщини, 10 постраждали, серед них двоє дітей, наслідки ворожої атаки фіксуються у чотирьох районах, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини", - написав він в телеграмі.

Зокрема, за його словами, дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі.

Додаткова інформація встановлюється.

Також Калашник повідомив, що в Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Без госпіталізації. Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей. Серед них двоє дітей. У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві особи постраждало у Бучанському районі.

"Загалом вже фіксується 10 постраждалих". – вказав Калашник.

На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

"Більш детальна інформація згодом. Ворожа повітряна атака триває. Прошу знаходитися у безпечних місцях поки небезпека не мине", - наголосив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5491

Теги: #київська #жертви #атака

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