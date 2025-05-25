Інтерфакс-Україна
Події
08:20 25.05.2025

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

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До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Київській області до чотирьох збільшилася кількість жертв російської масованої атаки, ще 16 людей постраждали, серед них - троє дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що у с. Долина Обухівського району загинули двоє людей, пожежі виникли у двох тимчасових спорудах.

У с. Мархалівка Фастівського району один загиблий, ще вісім людей постраждали, зокрема одна дитина. Зруйновані три будинки, ще у двох виникли пожежі.

Крім цього, у смт Макарів Бучанського району загинула одна людина, ще одна зазнала травм, сталися пожежа та руйнування будинку.

У с. Чмирівка Білоцерківського району травмовані п'ятеро людей, зокрема двоє дітей, виникла пожежа, пошкоджені два будинки.

У Білій Церкві уламки БПЛА травмували чоловіка, зруйновано каркасний цех, без постраждалих.

У Броварському районі виникли пожежі у двох складських будівлях.

Як зазначається, фахівці ДСНС працюють на місцях попри загрозу повторних ударів.

Як повідомлялося, Ттри людини загинули вночі через ворожу атаку Київщини, 10 постраждали, серед них двоє дітей, наслідки ворожої атаки фіксуються у чотирьох районах.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid0EBpXgd4CXi9B2y5rN28jTjsqrfgBDHL8QYShizhWGZPgJy8PKsaoanXNSycrmXJZl

Теги: #київська #жертви #атака

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