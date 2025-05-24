Інтерфакс-Україна
Події
15:50 24.05.2025

Сибіга після ворожої атаки на Київ: Це чіткий доказ того, що необхідно посилити санкційний тиск на РФ

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Сибіга після ворожої атаки на Київ: Це чіткий доказ того, що необхідно посилити санкційний тиск на РФ
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Сибіга, реагуючи на атаку Росії по українській столиці та інших регіонах України, наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, повідомляє пресслужба МЗС.

"Це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля і чіткий доказ того, що необхідно посилити санкційний тиск на Москву, аби пришвидшити мирний процес", – цитує пресслужба міністра у телеграмі у суботу.

"Ще одна гучна ніч у Києві та інших областях, поки протиповітряна оборона безперервно відбиває російські повітряні атаки. У столиці пошкоджено житлові будинки, щонайменше 15 людей отримали поранення. Минув тиждень від стамбульської зустрічі, однак Росія досі не надіслала свого "мирного меморандуму". Натомість вона насилає смертоносні дрони та ракети на цивільних", - зазначив Сибіга.

Теги: #сибіга #обстріли

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