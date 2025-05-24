Поліція оштрафувала на 340 грн велосипедистку, яка в Києві проїхала на червоне світло

Велопатрульні притягнули до відповідальності громадянку, яка під час руху на велосипеді порушила правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора в Дніпровському районі Києва, повідомляється в телеграм-каналі Патрульної поліції Києва у суботу.

"Патрульні провели з жінкою профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на порушницю постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення ПДР велосипедистами) КУпАП", - йдеться в повідомленні.

В поліції наголосили, що велосипедисти є учасниками дорожнього руху, які повинні дотримуватися ПДР.

Ч.2 ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2025 році становить 340 грн.