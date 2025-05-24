До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону в рамках обміну 307 українських військовослужбовців.

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", - написав Зеленський в Телеграм у суботу.

За його словами, в суботу повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - написав Зеленський.

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

"На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України… У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Загалом додому повертаються українці, що воювали на донецькому, херсонському, харківському, запорізькому та луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Звільнені з полону пройдуть медичний огляд, фізичну та психологічну реабілітацію, а також отримають виплати за час перебування у неволі.

У штабі відзначили, що обмін та повернення 307 українських воїнів у суботу є другою частиною великого обміну "1000 на 1000". У п'ятницю, 23 травня, було визволено 390 українців.

"Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців", - йдеться в повідомленні.