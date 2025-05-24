Інтерфакс-Україна
Події
05:20 24.05.2025

У результаті міжнародної операції ліквідовано масштабну російську кіберзлочинну мережу - ЗМІ

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Європейські та північноамериканські правоохоронні органи ліквідували одну з найбільших кіберзлочинних мереж, яка діяла під керівництвом російських хакерів, йдеться в офіційних заявах правоохоронних органів країн-учасниць операції, повідомляє The Guardian.

Міжнародна операція, проведена за участю правоохоронців Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США, була спрямована на припинення діяльності злочинної інфраструктури, що займалася поширенням шкідливого програмного забезпечення.

"У межах операції, ініційованої у 2022 році німецьким кримінальним відомством Bundeskriminalamt (BKA), видано 20 міжнародних ордерів на арешт. За даними слідства, більшість підозрюваних є громадянами Російської Федерації. У США, своєю чергою, оприлюднено обвинувальні акти щодо 16 осіб", - йдеться в повідомленні.

Серед обвинувачених – 48-річний москвич Рустам Галлямов, 39-річний Олександр Степанов (псевдонім JimmBee) та 34-річний Артем Калінкін (псевдонім Onix) з Новосибірська. Вони звинувачуються у створенні та розповсюдженні шкідливого ПЗ, що інфікувало понад 300 тис. комп’ютерів у США, Австралії, Польщі, Індії та Італії.

Як пише видання, окрему увагу слідство приділяє 36-річному Віталію Ковальову з Волгограда – одному з найрозшукуваніших кіберзлочинців у Європі. Його пов’язують із групами Conti, Royal і Blacksuit, що спеціалізувалися на вимаганні викупів. За даними BKA, його криптогаманець може містити до 1 млрд євро.

Також до списку розшукуваних потрапив 36-річний російськомовний українець Роман Прокоп, підозрюваний у причетності до Qakbot.

Джерело: https://www.theguardian.com/technology/2025/may/23/russian-led-cybercrime-network-dismantled-in-global-operation

Теги: #кіберзлочинність #міжнародна #операція #єс

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