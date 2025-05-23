Інтерфакс-Україна
Події
23:44 23.05.2025

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкрив премʼєру фільму Культурних сил України під назвою "In Thanks We Trust".

Стрічка розповідає про музичний тур територією Сполучених Штатів: 30 тисяч кілометрів, 69 міст і 260 виступів, що поєднує в собі "серце, голос і душу нашої нації".

Як зазначив міністр, це приклад культурної дипломатії та прояв мʼякої сили, яка здатна досягати сердець за тисячі кілометрів і нагадувати світові про справжню Україну та її народ.

"Це втілення тієї самої м’якої сили, яку неможливо зруйнувати ракетами. Ця сила діє там, де не спрацьовують політичні гасла чи офіційні документи. Це сила мистецтва, яка торкається душі та допомагає світу побачити справжню Україну та наших людей", – написав Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Міністр також підкреслив, що фільм – це щира емоція та вияв вдячності американському народу за військову, політичну, економічну й гуманітарну допомогу, яку США надають Україні в умовах повномасштабної війни.

"Мені хотілось би, щоб кожен, хто перегляне цей фільм, почув у ньому голос нації, яка, попри темні часи, не втрачає світло в душі. Побачив через реальні історії, за що ми боремося. І відчув нашу щиру вдячність за підтримку", – зазначив Сибіга.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AShPrE3Wh/?mibextid=wwXIfr

Теги: #сибіга #премʼєра #сша

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