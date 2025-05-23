Інтерфакс-Україна
Події
19:29 23.05.2025

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 2 чоловік, поранених лишається 7

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 2 чоловік, поранених лишається 7

Жертвами удару двома балістичними ракетами по Одеському порту стали двоє людей, оскільки одного з восьми поранених врятувати не вдалося, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит. Висловлюю щирі співчуття родині", - написав Кіпер у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що один працівник Одеського порту загинув і восьмеро отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у п'ятницю. За його словами, внаслідок атаки в порту пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

 

Теги: #одеса #обстріл

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