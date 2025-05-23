Інтерфакс-Україна
Події
18:45 23.05.2025

Сибіга про обмін: такі заходи зі критично важливі для подальшої роботи з відновлення миру

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Сибіга про обмін: такі заходи зі критично важливі для подальшої роботи з відновлення миру
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи проведений у пʼятницю обмін полоненими, заявив, що такі гуманітарні заходи зі зміцнення довіри є критично важливими для подальшої роботи з відновлення миру.

"Завдяки історичній угоді про обмін, більше наших людей повертаються додому. Більше українських сімей возз'єднаються зі своїми близькими. Немає більшої радості. Такі гуманітарні заходи зі зміцнення довіри є критично важливими для нашої подальшої роботи з відновлення миру", - написав міністр у соцмережі Х.

Теги: #обмін #сибіга

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