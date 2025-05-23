Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко спростував повідомлення про начебто посилення мобілізаційних заходів у столиці, що ширяться у мережі.

"Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею, - фейк", - написав Ткаченко у телеграмі у п'ятницю.

Напередодні у мережі писали, що нібито в Києві та області посилюють мобілізаційні заходи та створюють мобільні блокпости.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", - додав Ткаченко.