Інтерфакс-Україна
Події
13:33 23.05.2025

Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

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Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко спростував повідомлення про начебто посилення мобілізаційних заходів у столиці, що ширяться у мережі.

"Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею, - фейк", - написав Ткаченко у телеграмі у п'ятницю.

Напередодні у мережі писали, що нібито в Києві та області посилюють мобілізаційні заходи та створюють мобільні блокпости.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", - додав Ткаченко.

Теги: #мобілізація #заходи #спростування #ткаченко

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