Інтерфакс-Україна
Події
12:12 23.05.2025

Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв

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Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче запобігти реаліації планів Європейського Союзу по відмові від російських нафти та газу до 2027 року.

"У своїй політиці цін на енергоносії вони хочуть нашкодити росіянам і цим допомогти Україні, але Угорщина займає протилежну позицію", – заявив Орбан в радіоінтерв’ю в п’ятницю, повідомляє Index.

Він також зазначив, що зацікавлений у тому, щоб "зробити енергію доступною для населення".

Орбан вказав, що план України, який Євросоюз допоможе реалізувати, полягає у припиненні закупівель газу та нафти у Росії.

"Будівництво трубопровідної системи з півдня було тяжкою та складною роботою. Якщо українцям вдасться заборонити закупівлю російського газу в ЄС, Угорщині доведеться платити за енергоносії додатково 800 млрд форинтів (близько $2,2 млрд – ІФ-У) щорічно. Ми повинні захистити себе від цього", – сказав він, додавши, що в цьому випадку рахунок за електроенергію збільшиться вдвічі, а за опалення – у чотири рази.

Теги: #орбан #єс #рф #енергоносії

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