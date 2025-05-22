Інтерфакс-Україна
Події
16:20 22.05.2025

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

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Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

"Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Він повідомив про продовження роботи.

Теги: #урегулювання #швейцарія

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