Інтерфакс-Україна
Події
16:02 22.05.2025

Навроцький: Вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ

1 хв читати
Навроцький: Вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25/photos_by

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький виступає проти вступу України до НАТО та відправки військової місії до зони воєнного конфлікту.

"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією", — заявив Навроцький в інтерв'ю з лідером партії "Конфедерація" Славоміром Менценом.

Він також зазначив, що залишається противником цього, навіть якщо хоче, щоб Україна була "частиною західної цивілізації", але застерігає, що в довгостроковій перспективі "на десятиліття" і "в ідеальному світі".

Навроцький прямо заявляє, що не відправлятиме польські війська в Україну.

Теги: #нато #україна #навроцкий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 21.05.2025
Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

17:00 21.05.2025
Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

16:44 21.05.2025
Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

11:47 21.05.2025
Україна готова сприяти збільшенню самодостатності африканських партнерів, зокрема завдяки українським агротехнологіям

Україна готова сприяти збільшенню самодостатності африканських партнерів, зокрема завдяки українським агротехнологіям

11:32 21.05.2025
Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

09:54 21.05.2025
Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

19:20 20.05.2025
НАТО створить на півночі Норвегії центр управління повітряними операціями альянсу

НАТО створить на півночі Норвегії центр управління повітряними операціями альянсу

21:23 16.05.2025
Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

12:23 16.05.2025
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

20:54 15.05.2025
Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

Сили оборони знешкодили 112 зі 128 ворожих дронів

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Портнов був вбитий внаслідок нападу групи осіб, нападники не затримані

В Туреччину на відпочинок прибула група із 25 дітей захисників України із Сумщини

В.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора Котляревську

Туск: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі щодо припинення війни

В Держприкордонслужбі повідомили про відсутність втручання в роботу їх камер відеоспостереження

ЦАХАЛ закликає жителів північної частини Сектору Газа евакуюватися

Арештовані активи сина експрезидента "Мотор Січі" на пів мільярда гривень

Прикордонники краматорського "Форпосту" знищили дроном ворожий "Солнцепьок"

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА