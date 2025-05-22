Навроцький: Вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ

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Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький виступає проти вступу України до НАТО та відправки військової місії до зони воєнного конфлікту.

"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією", — заявив Навроцький в інтерв'ю з лідером партії "Конфедерація" Славоміром Менценом.

Він також зазначив, що залишається противником цього, навіть якщо хоче, щоб Україна була "частиною західної цивілізації", але застерігає, що в довгостроковій перспективі "на десятиліття" і "в ідеальному світі".

Навроцький прямо заявляє, що не відправлятиме польські війська в Україну.