Інтерфакс-Україна
Події
13:51 22.05.2025

Мінкультури провело зустріч з колективом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо подальшої роботи

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Мінкультури провело зустріч з колективом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо подальшої роботи

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України провело зустріч з колективом Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо подальшої роботи заповідника після звільнення генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

"22 травня директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Володимир Шорніков зустрівся з колективом Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Працівників було ознайомлено з наказом про звільнення генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що на зустрічі сторони обговорили подальшу роботу заповідника.

Крім того, у відомстві повідомили, що напередодні Остапенко відмовився прибути до міністерства і був ознайомлений з наказом про звільнення під час зустрічі у запропонованому ним місці.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Теги: #лавра #мінкультури

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