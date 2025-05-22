У "Дії" планують запустити опитування ветеранів, "Ветеранський простір" і пошук фахівця із супроводу ветеранів

Міністерство цифрової трансформації України представили плани запровадження нових послуг для ветеранів у застосунку "Дія".

"На засіданні представники Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України, Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) представили свої внутрішні плани з реалізації Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року та Стратегії формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2033 року", - йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів по результатам засідання Координаційного штабу з питань реалізації Стратегії ветеранської політики.

Зокрема, в Мінцифри розповіли про заплановані у застосунку "Дія" послуги, серед яких: опитування ветеранів, спрямоване на виявлення їх актуальних потреб, "Ветеранський простір", який забезпечуватиме доступ до всіх цифрових послуг, інформаційних матеріалів та сервісів, які стосуються прав, пільг, підтримки та взаємодії з державою. Також передбачається розділ "Пошук фахівця із супроводу ветеранів", який дозволить швидко та зручно знайти контактну інформацію спеціаліста, закріпленого у їхній або найближчій територіальній громаді, а також допомога на навчання дітям ветеранів та ветеранок.

В свою чергу, в Мінекономіки окреслили основні напрямки тематичних відомчих планів, а саме: гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей; навчання підприємництву, розширення та комплексна підтримка, менторство для запровадження та розвитку власної справи; компенсація фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю; житлові питання ветеранів і ветеранок.

В НАДС ознайомили з ініціативами щодо залучення ветеранів й ветеранок на публічну службу: проведення інформаційної кампанії — інформування про вакансії, розроблення програм підвищення кваліфікації, забезпечення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань адаптації ветеранів та ветеранок до роботи на публічній службі.