Інтерфакс-Україна
Події
23:03 21.05.2025

Законопроєкт США щодо жорстких санкцій проти РФ вже має 81 співавтора - Маркарова

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Американський двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії з моменту його запровадження вже має 81 співавтора, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Двопартійний законопроект про санкції проти Росії тепер має 81 співавтора в Сенаті! Дякую кожному з 81 сенаторів за підхід "мир через силу!", - написала вона в соцмережі Х, зробивши репост допису конгресмена Ліндсі Грема (LindseyGrahamSC).

Він, у свою чергу, зробив офіційну заяву, в якій ідеться про те, що хоча "США прагнуть миру, переважній більшості Сенату стає все ясніше, що Путін грає в ігри і Сенат готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться".

Згідно тексту заяви, як зазначив держсекретар Марко Рубіо підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, Росія погодилася надати свій перелік умов припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст багато про що говорить про те, чи серйозно Росія налаштована на мир. "Ми підозрюємо, що все буде як і раніше", - сказано в заяві.

"Якщо все буде як і раніше, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. З цією метою ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроекту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну", - сказано в документі.

За словами Грема, американське законодавство ізолює Росію, поставивши її на торговий острів, запроваджуючи жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують ці злочини. Він зазначив, що одним з головних пріоритетів законодавства США є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту.

Грем переконаний, що без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться.

Джерело: https://x.com/OMarkarova/status/1925255279450464329

Теги: #рф #санкції #сша

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