Інтерфакс-Україна
Події
16:42 21.05.2025

Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів

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Сибіга: ЄС вже взяв зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 млн артснарядів
Фото: МЗС України

Країни-члени ЄС вже взяли зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 мільйонів артилерійських снарядів, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

"Країни-члени ЄС вже взяли зобов'язання щодо постачання двох третин з 2 мільйонів артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше забезпечити решту. Я дякую Каї за її важливу ініціативу", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що "цей критичний період вимагає сміливих і великих рішень як для стримування Росії, так і для просування вступу України до ЄС".

"Ми погодилися з необхідністю просувати обидва процеси вперед", - додав Сибіга.

Він підкреслив, що продовжується робота над посиленням тиску на Росію. За словами очільника МЗС, санкції є ефективним інструментом для зменшення військового бюджету Росії та примушення її до миру.

Теги: #каллас #єс #сибіга

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