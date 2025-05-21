З початку 2025 року 704 донеччанина були евакуйовані у більш безпечні місця – ОВА

З початку 2025 року 704 донеччанина були евакуйовані у більш безпечні місця, зокрема 20 травня до міста Берегово Закарпатської області прибули 3 родини з дітьми, повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

"Триває евакуація сімей з дітьми з Донеччини на Закарпаття. Впродовж 2025 року у більш безпечних областях України було розселено 704 донеччанина, які потребували такої допомоги (…) Так, вчора, 20 травня, до міста Берегово Закарпатської області були евакуйовані 3 родини з дітьми - мешканці м. Дружківка та с. Золотий Колодязь, яких безкоштовно поселили у місці тимчасового проживання, надали соціальний супровід під час оформлення допомоги на проживання, психологічну та медичну підтримку" йдеться у повідомленні ОВА у телеграмі у середу.

Повідомляється, що евакуація цих сімей пройшла у співпраці Донецької облдержадміністрації із Закарпатською облдержадміністрацією, АТ "Укрзалізниця", БО "БФ Схід СОС", ГО "Проліска".

На транзитному пункті евакуйовані люди отримали гуманітарну та психологічну допомогу.