Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга навів приклад того, як застосування санкцій може бути настільки ж ефективним, як і самі санкції.

"У травні ЄС ухвалив низку важливих поправок до санкційного законодавства. Вони ускладнили російським олігархам і бізнесменам можливість уникати санкцій, приховуючи власність, передаючи акції та приховуючи активи", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що відтепер фізичні та юридичні особи, які сприяють такій діяльності, самі опиняються під загрозою санкцій. У МЗС зазначили, що ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи мають доводити протилежне.

"Це результативна стратегія, яка демонструє реальну силу належного застосування санкцій. У той час як нові санкційні пакети домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні поправки можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні в медіа", - додав Сибіга.

Очільник МЗС закликав всі держави наслідувати цей приклад і ухвалити подібні рішення, щоб запобігти обходу санкцій і посилити їх дотримання. "Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру", — зазначив міністр.