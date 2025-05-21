Інтерфакс-Україна
Події
12:26 21.05.2025

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

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Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у телефонній розмові обговорили нещодавні переговори про припинення вогню та підготовку до нових санкцій проти Росії.

"Президент Зеленський у телефонній розмові поінформував мене про нещодавні переговори про припинення вогню та умови майбутнього миру, а також про роботу над новими санкціями проти Росії", - написав Туск у соціальній мережі Х у середу та додав: "Залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у цьому процесі".

Теги: #санкції #туск

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