Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у телефонній розмові обговорили нещодавні переговори про припинення вогню та підготовку до нових санкцій проти Росії.

"Президент Зеленський у телефонній розмові поінформував мене про нещодавні переговори про припинення вогню та умови майбутнього миру, а також про роботу над новими санкціями проти Росії", - написав Туск у соціальній мережі Х у середу та додав: "Залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у цьому процесі".