Інтерфакс-Україна
Події
23:11 20.05.2025

Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши підтримку нашої армії, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні.

"Обговорили підтримку нашої армії, оборонну співпрацю, наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Звісно, детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами", - написав Зеленський в телеграм-каналі у вівторок.

Він додав, що підготовка рішень у межах коаліції охочих продовжується.

"Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом", - написав президент України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14273

Теги: #підтримка #франція #відносини

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