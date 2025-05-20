Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши підтримку нашої армії, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні.

"Обговорили підтримку нашої армії, оборонну співпрацю, наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Звісно, детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами", - написав Зеленський в телеграм-каналі у вівторок.

Він додав, що підготовка рішень у межах коаліції охочих продовжується.

"Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом", - написав президент України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14273