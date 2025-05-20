Інтерфакс-Україна
Події
22:52 20.05.2025

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що після вступу на посаду прем'єр-міністра практично одразу ініціював кампанію з метою переконати Євросоюз відмовитися від механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачає лібералізацію торгівлі з Україною, повідомляє RMF24.

За його словами, польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.

"І ми цього домоглися - з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", - заявив Туск.

Він додав, що уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими.

Як повідомлялось, через "торговий безвіз" з Україною минулого року польські фермери влаштували масштабні протести, вони блокували український кордон.

Джерело: https://www.rmf24.pl/polityka/news-koniec-liberalizacji-handlu-z-ukraina-tusk-oglasza,nId,7968935

Теги: #польща #безвіз #єс #торговий

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