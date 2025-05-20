Інтерфакс-Україна
Події
18:59 20.05.2025

Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

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Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

Відмова НАТО від власної обіцянки щодо членства, дану Україні, станем серйозним ударом по репутації організації, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми дуже чітко наголосили на перспективах України в НАТО, принаймні на трьох останніх самітах НАТО. Тепер просто взяти та прибрати – це дуже сильно зашкодить довірі до НАТО", – сказав президент в інтерв’ю радіо Žinių Radijas, яке вийшло в ефір у вівторок.

"Це буде величезним ударом по репутації НАТО", - вважає він.

На думку Науседи, Україну потрібно запросити на саміт НАТО в Гаазі в червні, щоб мати змогу представити власну позицію з цих питань.

Посилаючись на дипломатичні джерела, кілька іноземних ЗМІ раніше повідомляли, що Сполучені Штати не хочуть, щоб Україна була представлена на саміті. А Росія послідовно висуває умовою миру неприєднання України до військового альянсу, очолюваного США.

У заключному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року зазначалося, що "Україна стане членом НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови". НАТО вперше пообіцяло зрештою прийняти Україну до альянсу у 2008 році на Бухарестському саміті, але не уточнило умов, за яких це станеться.

За словами Науседи, для України є два шляхи отримання гарантій безпеки від Заходу. Один – це постійне посилення власної армії, а другий – членство в НАТО. Однак, він вважає, що останній варіант був би ефективнішим для країн НАТО.

"[Сильна українська армія] навіть виражається в цифрах, приблизно 50 мільярдів євро, можливо, трохи більше, на рік. І питання в тому, чи справді західний світ готовий витрачати таку справді значну суму грошей щороку на цю мету", – сказав Науседа.

"Якщо так, то добре, але у нас є підстави вважати, що щороку ми маємо певний складний політичний процес, який часто не генерує необхідної кількості грошей, і часто ми до останньої хвилини не знаємо, чи зможемо ми надати достатню підтримку Україні чи ні", – сказав президент Литви.

"Ось чому членство в НАТО […], ймовірно, є найдешевшим способом досягнення гарантій безпеки для України", – сказав Науседа.

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Україні в понеділок. Науседа заявив, що Путін зробить усе можливе, щоб уникнути прямого діалогу щодо миру з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Я переконаний, що він зовсім не зацікавлений у мирі", – сказав Науседа, додавши, що лише рішення політичного керівництва США обрати "важкий шлях" може змінити цю позицію.

"Потрібно чітко заявити, що якщо ми переконані, що Росія підриває процес мирних переговорів, усі санкції тяжким чином впадуть на Росію. Ми всі майже знаємо, кого тут звинувачувати і чому ці переговори не можуть розпочатися", – сказав президент.

За його словами, якщо ЄС побачить реальний прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією, він розгляне можливість перегляду своєї санкційної політики щодо Росії, але такого прогресу поки що не досягнуто.

Теги: #нато #литва #науседа

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