ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Європейський союз запровадив додаткові обмежувальні заходи проти трьох російських організацій, причетних до розробки та використання в Україні хімічної зброї.

Про відповідне рішення у вівторок повідомляє пресслужба Європейської ради.

Зокрема, мова йде про три організації російських збройних сил. "Перелічені організації – це війська радіохімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони Російської Федерації, всі з яких належать до Збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

В Раді зазначили, що це рішення було прийнято у світлі звітів, опублікованих Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року, які підтверджують наявність речовин для боротьби з масовими заворушеннями, таких як хімічна речовина CS (2-хлорбензальмалононітрил) та пов'язані з нею сполуки, у зразках, зібраних на передовій в Україні.

"Такі речовини використовувалися російськими військами в Україні як метод ведення війни, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, державою-учасницею якої є Росія", - констатували в ЄС.

Разом з тим зазначається, що РФ не надала достовірного пояснення щодо широко поширеного використання нею речовин для боротьби з масовими заворушеннями.

"З огляду на серйозність ситуації та для посилення глобальної норми проти застосування хімічної зброї, ЄС закликає ОЗХЗ своєчасно встановити факти доведеного застосування речовин для боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни", - йдеться в повідомленні.

В Європейській раді також нагадали, що обмежувальні заходи ЄС проти застосування та розповсюдження хімічної зброї зараз застосовуються до 25 фізичних та 6 організацій. До них застосовані санкції у вигляді заморожування активів, заборони на надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, або на їхню користь. Крім того, до фізичних осіб, перелічених у списку, застосовується заборона на поїздки до ЄС.

"ЄС залишається повністю відданим протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї та підтримці положень, викладених у Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення", - наголосили в ЄС.