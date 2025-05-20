Пенсії людей з окупованих територій, які понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у ПФУ - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України повідомляє, що пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді (ПФУ).

"Через російську агресію проти України, яка триває вже понад 10 років, частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді. Водночас Пенсійний фонд України давно (від одного року до іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в "Ощадбанку", який мав би ці пенсії виплачувати", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що на 1 жовтня 2023 року в "Ощадбанку" накопичено понад 10 млрд гривень.

"Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, закон "Про Державний бюджет України на 2025 рік" встановив нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в Пенсійному фонді України", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, для того, щоб виконати цю норму, уряд підготував проект спеціальних правил, які чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ "Ощадбанк" до ПФУ.

"При цьому дуже важливо, що право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані. Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників", - відзначили у відомстві.