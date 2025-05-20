Інтерфакс-Україна
Події
13:50 20.05.2025

Шмигаль обговорить з премʼєром Чехії оборонну й економічну співпрацю у вівторок в Ужгороді

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Шмигаль обговорить з премʼєром Чехії оборонну й економічну співпрацю у вівторок в Ужгороді
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок в Ужгороді обговорить з премʼєром Чехії Петром Фіалою оборонну й економічну співпрацю.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою. Серед ключових тем обговорення: оборонна й економічна співпраця, відновлення, європейська інтеграція України. Дякуємо Чехії за надзвичайний рівень підтримки та солідарність з Україною у найважчі часи", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

 

Теги: #фіала #чехія #шмигаль

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