Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Президент України Володимир Зеленський відзначив важливість для України та всіх країн Європи, щоб США не дистанціювалися від перемовин з РФ.

"Разом із європейськими лідерами говорили вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін. Кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому в переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні і представники Америки, і представники Європи. Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін. Дякую всім за підтримку такого підходу", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок ввечері після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.