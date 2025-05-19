Інтерфакс-Україна
Події
17:23 19.05.2025

Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

2 хв читати
Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Результат у другому турі президентських виборів у Польщі потенційно можуть визначити голоси виборців, які підтримали праворадикальних кандидатів Славоміра Менцена та Гжегожа Брауна в першому турі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Дуже турбує висока підтримка супер праворадикальних кандидатів Менцена та Брауна. Ці голоси потенційно можуть визначити результат виборів у 2-му турі", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

На думку народного депутата, полякам всередині країни та за кордоном, польським політикам треба чітко усвідомити ризики для країни антиєвропейського й антидемократичного, проросійського крену.

"Треба внутрішньо мобілізуватися на той європейський вибір, який дозволив Польщі вибитися в лідери Європи, забезпечити добробут, безпеку і свободу цій країні після десятиліть червоної окупації та злиднів", - зазначила політик.

Вона підкреслила, що особливу тривогу викликає той факт, що за Менцена і Брауна голосувала велика частка молоді, яка вразлива до пропаганди через соцмережі, зокрема Тік-ток.

"Є нагальна потреба працювати з критичним мисленням, глибшим розумінням причинно-наслідкових зв'язків серед молоді, яка, напевно, чекає чарівної палички, простих рішень складних проблем", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, за попередніми результатами першого туру президентських виборів у Польщі у другий тур вийшли мер Варшави, кандидат від партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський (31,36%) та голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький (29,54%), якого підтримує опозиційна консервативна партія "Право і справедливість". На 3-му місці кандидат від крайньоправої коаліції "Конфедерація свободи та незалежності" Менцен (14,81%), 4-те місце посів представник ультраправої монархічної партії "Конфедерація Корони Польської" Браун (6,34%).

Теги: #польща #вибори #климпуш_цинцадзе

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 19.05.2025
"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

15:37 19.05.2025
Румунії пощастило, що на виборах президента вдалося уникнути впливу Росії - Сірко

Румунії пощастило, що на виборах президента вдалося уникнути впливу Росії - Сірко

15:02 19.05.2025
В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

14:33 19.05.2025
Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе

Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе

14:31 19.05.2025
На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

13:56 19.05.2025
У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

05:46 19.05.2025
Франція відкинула звинувачення засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії

Франція відкинула звинувачення засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії

02:37 19.05.2025
Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії

Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії

00:23 19.05.2025
Президентка Єврокомісії привітала лідера президентських виборів Дана в Румунії

Президентка Єврокомісії привітала лідера президентських виборів Дана в Румунії

22:42 18.05.2025
Мер Варшави Тшасковський і консерватор Навроцький виходять до другого туру виборів президента Польщі – екзитполи

Мер Варшави Тшасковський і консерватор Навроцький виходять до другого туру виборів президента Польщі – екзитполи

ВАЖЛИВЕ

Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася - АР

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Міносвіти запропонувало зміни до порядку та умови здобуття середньої освіти в умовах воєнного стану

Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася - АР

Харківський військовий шпиталь отримає комп’ютерний томограф - Синєгубов

Ексдепутатка від ОПЗЖ, яка працювала в окупаційній адміністрації Дворічної на Харківщині, заочно засуджена до 9 років в'язниці - прокуратура

Трамп надалі розглядає можливість введення вторинних санкцій проти РФ - Білий дім

Білий дім проінформує про результати перемовин Трампа з Путіним та Зеленським – речниця

Умєров про обмін "1000 на 1000": Узгоджено покроковий план реалізації домовленості

Венс: Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ми це усвідомлюємо – ЗМІ

Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

У Сумській області до 10 років за гратами засуджено військовослужбовця, який торгував майном штурмової роти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА