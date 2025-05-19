Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

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Результат у другому турі президентських виборів у Польщі потенційно можуть визначити голоси виборців, які підтримали праворадикальних кандидатів Славоміра Менцена та Гжегожа Брауна в першому турі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Дуже турбує висока підтримка супер праворадикальних кандидатів Менцена та Брауна. Ці голоси потенційно можуть визначити результат виборів у 2-му турі", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

На думку народного депутата, полякам всередині країни та за кордоном, польським політикам треба чітко усвідомити ризики для країни антиєвропейського й антидемократичного, проросійського крену.

"Треба внутрішньо мобілізуватися на той європейський вибір, який дозволив Польщі вибитися в лідери Європи, забезпечити добробут, безпеку і свободу цій країні після десятиліть червоної окупації та злиднів", - зазначила політик.

Вона підкреслила, що особливу тривогу викликає той факт, що за Менцена і Брауна голосувала велика частка молоді, яка вразлива до пропаганди через соцмережі, зокрема Тік-ток.

"Є нагальна потреба працювати з критичним мисленням, глибшим розумінням причинно-наслідкових зв'язків серед молоді, яка, напевно, чекає чарівної палички, простих рішень складних проблем", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, за попередніми результатами першого туру президентських виборів у Польщі у другий тур вийшли мер Варшави, кандидат від партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський (31,36%) та голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький (29,54%), якого підтримує опозиційна консервативна партія "Право і справедливість". На 3-му місці кандидат від крайньоправої коаліції "Конфедерація свободи та незалежності" Менцен (14,81%), 4-те місце посів представник ультраправої монархічної партії "Конфедерація Корони Польської" Браун (6,34%).