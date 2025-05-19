В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

Поліцейські в Польщі, неподалік від кордону з Білоруссю, затримали водійку, яка перевозила мігрантів, що незаконно перетнули польсько-білоруський кордон, повідомляє пресслужба поліції міста Гайнувка.

"Вчора ввечері в Лосінці співробітники превентивного підрозділу Білостока зупинили для огляду автомобіль Mazda з реєстраційними номерами Седльце. Як виявилося, за кермом була громадянка України. Окрім неї, в автомобілі було п'ятеро громадян Афганістану", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що спочатку жінка стверджувала, що сьогодні відвідала подругу, яка живе в районі Гайнівка. На зворотному шляху вона нібито побачила п'ятьох чоловіків, які стояли біля дороги та подорожували автостопом. Тож вона вирішила їх підвезти. Зрештою, однак, вона визнала, що отримала інформацію про мігрантів, яких мала забрати, через інтернет-месенджер.

36-річну жінку та пасажирів передали співробітникам прикордонної служби.

Сприяння незаконному перетину кордону карається позбавленням волі на строк до 8 років.