Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я.

"Ми неодноразово повідомляли росіянам вже майже два місяці, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу. Я думаю, що це якраз зараз набуває успіху, і це одна з речей, яку я знову підтвердив, перебуваючи з Ліндсі Грем цього тижня в Туреччині, це те, що їх зараз 70, і я думаю, що вони можуть наблизитися до 80 або більше", - сказав Рубіо в інтерв'ю "Face the Nation".

Держсекретар зазначив, що "просто факт, і те, про що ми тижнями говорили росіянам, мало статися".

За його словами, вони діяли так, щоб дати час для розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах (з РФ – ІФ-У).

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1qUgfb-Wl_s