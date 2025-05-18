Президентка Єврокомісії обговорила з Венсом припинення вогню в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн дійшла згоди з віце-президентом США Джей Ді Венсом щодо припинення вогню в Україні.

"Ми обговорили Україну. Ми обидва хочемо припинення вогню, яке призведе до справедливого та тривалого миру в Україні. Я ціную зусилля США щодо припинення цієї війни", - написала Ляєн в соцмережі Х.

Нарешті, щодо оборони – Європа активізується, і це добре. Це означає сильніший ЄС, і це також піде на користь НАТО, наголосила вона.

Вона зазначила, що рада знову зустрітися з Венсом та "дуже вдячна (прем'єр-міністру Італії – ІФ-У) Джорджі Мелоні за проведення цієї важливої ​​зустрічі. Вона була потрібна. І вона була корисною".

Вона заявила, що вони дійсно знайшли багато спільної мови, "що є природним для таких сильних партнерів, як ми".

Щодо торгівлі, зазначила президентка Єврокомісії, вони з Венсом обидва прагнуть до гарної угоди, яка буде корисною для людей і бізнесу по обидва боки Атлантики. "Наші команди працюють цілодобово, щоб знайти рішення. Ми впевнені, що ми досягнемо цього", - заявила вона.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1924130970308849731