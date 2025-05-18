З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 15-річного юнака з тимчасово окупованої території України, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Після смерті мами на початку 2022 року хлопець залишився жити з родичами – тіткою, бабусею та дідусем. Вони піклувалися про нього, але самі не мали змоги виїхати. Тим часом батько хлопця весь цей час залишався на зв’язку – підтримував сина та родину покійної дружини і шукав будь-яку можливість повернути сина додому", – написала Зарівна в телеграм-каналі.

Завдяки спільним зусиллям команди Офісу Омбудсмана та підтримці країни-посередника Катару вдалося знайти безпечний шлях і повернути дитину до рідного батька.

"Продовжуємо боротися за те, щоб кожна українська дитина повернулася до своєї родини", – наголосила Зарівна.