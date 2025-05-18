Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що пряма розмова між президентом Дональдом Трампом і Володимиром Путіним може стати ключем до розв’язання поточної кризи.

"Зрештою, одна з речей, яка може допомогти подолати цей глухий кут, можливо, єдина річ, яка може допомогти, – це пряма розмова між президентом Трампом і Володимиром Путіним. І він вже відкрито висловив бажання і переконання, що це має відбутися. І я сподіваюся, що це також буде вирішено найближчим часом", – сказав Рубіо в інтерв’ю програмі Face the Nation на телеканалі CBS.

На запитання про можливість організації такої зустрічі, Рубіо зазначив, що процес ще перебуває на початковій стадії.

"Президент зробив цю пропозицію вже публічно. Механіка організації такої зустрічі потребує певної роботи. Тому я не можу сказати, що це планується зараз, коли ми говоримо про вибір місця і дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче зробити це якомога швидше. Я думаю, що російська сторона також висловила готовність. Тож зараз це лише питання того, щоб зібрати всіх разом і з’ясувати, де і коли відбудеться ця зустріч, і про що вона буде", – додав держсекретар.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/rubio-says-u-s-will-find-out-if-russia-is-tapping-us-along-soon-amid-push-for-ceasefire-ukraine/

https://youtu.be/r7RXWPkGSPQ?si=vaGP0tIxf5NF5xSi