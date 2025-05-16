Інтерфакс-Україна
Події
20:09 16.05.2025

Речник МЗС після переговорів у Стамбулі: Ми будемо продовжувати наполягати на припиненні вогню

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Речник МЗС після переговорів у Стамбулі: Ми будемо продовжувати наполягати на припиненні вогню

Українська сторона буде продовжувати наполягати на припиненні вогню, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий після переговорів з російською делегацією у Туреччині.

"Українська делегація була направлена сюди президентом Зеленським з чітким порядком денним, який є номером один - припинення вогню, повне безумовне припинення вогню. Україна погодилася на такий вид тривалого припинення вогню ще в березні. Ми не отримали російської згоди з цього базового питання, це було пріоритетним питанням для української делегації", - сказав він на брифінгу у Стамбулі.

За словами Тихого, українська делегація була готова до того, щоб сьогодні була досягнута домовленість про припинення вогню.

"Отже, це був пункт номер один. Російська делегація, ймовірно, має обмежений мандат. Наша делегація була готова до того, що сьогодні буде досягнута домовленість про припинення вогню. Російська делегація, ймовірно, не була настільки детальною щодо припинення вогню, але я думаю, що ця дискусія про припинення вогню буде продовжуватися, і ми будемо продовжувати наполягати на припиненні вогню", - підкреслив Тихий.

Також він наголосив, що міру того, як цей процес розвиватиметься, "ми повинні бачити більший тиск на Москву, щоб зробити її більш готовою до реальних кроків, спрямованих на просування серйозного мирного процесу".

"Другим пунктом порядку денного, звичайно, є зустріч лідерів, тому що припинення вогню, подібні речі в Росії приймаються лише однією людиною. Ми всі це розуміємо. Це Путін. І, звичайно, потрібен він, щоб ухвалювати рішення щодо припинення вогню та інших важливих питань. Саме тому президент Зеленський відкрито сказав, що готовий до прямих переговорів з Путіним". - заявив Тихий.

Теги: #перемовини #позиція #мзс

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