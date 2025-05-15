Інтерфакс-Україна
Події
16:32 15.05.2025

Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

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Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Станом на 16.00 четверга журналісти у Стамбулі, біля палацу Долмабахче, продовжують очікувати можливу зустріч делегацій України та Росії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", журналісти продовжують очікувати на можливу зустріч делегацій увечері.

Офіційного підтвердження щодо початку перемовин немає.

Тим часом, згідно з ресурсом airnavradar, виліт літака президента України з Анкари до Стамбулу наразі запланований на 16:30.

Теги: #стамбул #журналісти

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