16:32 15.05.2025
Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі
Станом на 16.00 четверга журналісти у Стамбулі, біля палацу Долмабахче, продовжують очікувати можливу зустріч делегацій України та Росії.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", журналісти продовжують очікувати на можливу зустріч делегацій увечері.
Офіційного підтвердження щодо початку перемовин немає.
Тим часом, згідно з ресурсом airnavradar, виліт літака президента України з Анкари до Стамбулу наразі запланований на 16:30.