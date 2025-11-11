Інтерфакс-Україна
Події
16:49 11.11.2025

Умєров прибув у Стамбул, працюватиме для розблокування процесів обмінів полоненими

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей.

"Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав Умєров в Телеграм.

Він анонсував зустрічі найближчими днями, "зокрема, в Туреччині". "Питання саме про це — відновити обміни", - повідомив Умєров.

Як повідомлялося, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини відбувся у Стамбулі 2 червня. Головною темою для обговорення мало стати припинення вогню, обмін військовополоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів. За результатами зустрічі глава української делегації Рустем Умєров, який на той момент обіймав посаду міністра оборони, повідомив, що вдалося узгодити тільки питання обміну: делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих і молодих військових (до 25 років), а також домовилися про повернення тіл загиблих - 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня), а пізніше заявляла про можливість зустрічі одразу після повного виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі, зокрема, завершення обміну полоненими та повернення тіл загиблих.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну між сторонами було проведено 69 обмінів полоненими, в ході яких з полону було повернуто 6235 громадян України, зокрема понад тисяча в рамках стамбульських домовленостей.

