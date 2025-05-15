Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу відклали на 16:30

Авіаресурс "AirNav" повідомляє, що запланований раніше на 16:00 виліт літака президента України Володимира Зеленського Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбулу перенесений на 16:30 у четвер.

Як і раніше, невідомо, чи буде присутній на борту сам Зеленський чи хтось із членів української делегації, які перебувають зараз з візитом у столиці Туреччини, і взагалі чи цей виліт дійсно відбудеться. Будь-яке офіційне підтвердження інформації про переліт на даний час відсутнє.

Причини переносу часу вильоту не повідомляються. Прибуття борту до Стамбулу наразі заплановане на 17:24. Раніше планувалося, що він приземлиться о 16:54.

Як повідомлялося, український президентський літак злетів о 10:03 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясьонка, приземлився об 12:02 у четвер в Міжнародному аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини Анкари.

Разом з президентом України до Туреччини прилетіли міністр оборони Рустем Умєров, голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, а також позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака з питань міжнародних комунікацій, реалізації Формули миру, гарантій безпеки України Олександр Бевз, який раніше брав участь у переговорах у Джидді. За словами Зеленського, українська делегація включає представників міністерств оборони та закордонних справ, а також військових розвідок.

Переговорна команда РФ вже прибула у Стамбул. За опублікованою заявою Володимира Путіна, склад делегації на переговори з Україною очолюватиме його помічник Володимир Мединський, також до делегації увійшли Михайло Галузін, Ігор Костюков, Олександр Фомін.