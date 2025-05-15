Інтерфакс-Україна
Події
16:14 15.05.2025

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу відклали на 16:30

2 хв читати

Авіаресурс "AirNav" повідомляє, що запланований раніше на 16:00 виліт літака президента України Володимира Зеленського Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбулу перенесений на 16:30 у четвер.

Як і раніше, невідомо, чи буде присутній на борту сам Зеленський чи хтось із членів української делегації, які перебувають зараз з візитом у столиці Туреччини, і взагалі чи цей виліт дійсно відбудеться. Будь-яке офіційне підтвердження інформації про переліт на даний час відсутнє.

Причини переносу часу вильоту не повідомляються. Прибуття борту до Стамбулу наразі заплановане на 17:24. Раніше планувалося, що він приземлиться о 16:54.

Як повідомлялося, український президентський літак злетів о 10:03 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясьонка, приземлився об 12:02 у четвер в Міжнародному аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини Анкари.

Разом з президентом України до Туреччини прилетіли міністр оборони Рустем Умєров, голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, а також позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака з питань міжнародних комунікацій, реалізації Формули миру, гарантій безпеки України Олександр Бевз, який раніше брав участь у переговорах у Джидді. За словами Зеленського, українська делегація включає представників міністерств оборони та закордонних справ, а також військових розвідок.

Переговорна команда РФ вже прибула у Стамбул. За опублікованою заявою Володимира Путіна, склад делегації на переговори з Україною очолюватиме його помічник Володимир Мединський, також до делегації увійшли Михайло Галузін, Ігор Костюков, Олександр Фомін.

Теги: #виліт #стамбул #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 15.05.2025
Зеленський відправив делегацію в Стамбул на чолі з міністром оборони на зустріч з представниками РФ

Зеленський відправив делегацію в Стамбул на чолі з міністром оборони на зустріч з представниками РФ

16:38 15.05.2025
Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

16:32 15.05.2025
Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

15:52 15.05.2025
Україна може направити свою команду на переговори у Стамбулі - ЗМІ

Україна може направити свою команду на переговори у Стамбулі - ЗМІ

15:28 15.05.2025
Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

14:45 15.05.2025
На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

13:49 15.05.2025
Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

12:11 15.05.2025
Літак Зеленського приземлився в Анкарі

Літак Зеленського приземлився в Анкарі

21:13 14.05.2025
Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відправив делегацію в Стамбул на чолі з міністром оборони на зустріч з представниками РФ

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

ОСТАННЄ

Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

Угода між Україною та РЄ щодо створення спецтрибуналу потребуватиме ратифікації в Раді

Рух вантажівок у ПП "Шегині - Медика" з польської сторони може сповільнитись 17 травня через ремонт

Росіяни планують нанести ракетні удари по Сумах

До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

У Херсоні загинула жінка через артобстріл окупантів

Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

Планів приїзду Путіна в Туреччину зараз немає, заявили в Кремлі

Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА