Інтерфакс-Україна
Події
22:19 14.05.2025

Нідерланди підвищують рівень бойової готовності

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Нідерланди підвищили рівень бойової готовності з першого до другого через зростання загрози, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Нідерландів в середу.

Міністерство оборони Нідерландів відсьогодні підвищує так званий "рівень бойової готовності". Він зросте з першого до другого рівня (з A до A+). Усього існує 6 рівнів.

"Рівень небезпеки A+ означає додаткові заходи безпеки. Міністерство оборони просить персонал проявляти особливу пильність щодо підозрілих осіб, автомобілів, посилок і безпілотників, а також негайно повідомляти про підозрілі ситуації. Командирам також пропонується довести інформацію про збільшення чисельності до відома всього особового складу. Усі мають дотримуватися цих заходів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, причиною підвищення є зростання рівня загрози. Міністерство оборони сьогодні поінформувало про це Палату представників.

Джерело: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2025/05/14/defensie-verhoogt-de-alert-state

Теги: #безпека #нідерланди #бойова #готовність

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