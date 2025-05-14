В Офісі президента обговорювали з представниками Південно-Східної Європи гарантування безпеки в Чорноморському регіоні

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило провів онлайн-зустріч із дипломатичними радниками лідерів країн Південно-Східної Європи, присвячену питанням регіональної співпраці та координації зусиль у сфері безпеки.

Під час зустрічі обговорили перспективи проведення спільних заходів на найвищому рівні найближчим часом та узгодили їх тематичне наповнення, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Для України залишається пріоритетним гарантування безпеки в Чорноморському регіоні, що нерозривно пов’язаний із безпекою всієї Південно-Східної Європи. Ми маємо об’єднати наші зусилля для протидії як прямим викликам, так і гібридним загрозам у цих стратегічно важливих регіонах", – зазначив Брусило.

Сторони також домовилися розробити комплексний план спільних дій, який передбачатиме конкретні заходи з посилення безпекової архітектури в регіоні та поглиблення політичної, економічної і гуманітарної співпраці.

Брусило подякував дипломатичним радникам за конструктивний діалог і підтвердив готовність України брати активну участь у всіх запланованих ініціативах.