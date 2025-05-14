Інтерфакс-Україна
Події
15:56 14.05.2025

Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

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Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом
Фото: https://www.instagram.com/sybiha.andrii?igsh=Z29ueHJ4OXN2cGZq

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про початок візиту до Туреччини із зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"Розпочав візит до Туреччини із плідної зустрічі з турецьким колегою та другом Хаканом Фіданом. Важливо скоординувати позиції напередодні великих дипломатичних подій. Твердо захищаємо наші принципові позиції", - написав Сибіга у Instagram.

Теги: #фідан #туреччина #сибіга

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