Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

Фото: https://www.instagram.com/sybiha.andrii?igsh=Z29ueHJ4OXN2cGZq

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про початок візиту до Туреччини із зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"Розпочав візит до Туреччини із плідної зустрічі з турецьким колегою та другом Хаканом Фіданом. Важливо скоординувати позиції напередодні великих дипломатичних подій. Твердо захищаємо наші принципові позиції", - написав Сибіга у Instagram.