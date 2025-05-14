Букмекери дещо погіршили шанси України після першого півфіналу "Євробачення-2025"

Після першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" букмекери дещо погіршили шанси України потрапити в десятку.

Згідно букмекерської статистики, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представники України гурт Ziferblat з піснею Bird of pray мають 49% шансу потрапити в десятку переможців (раніше було 53%), 11% шансу потрапити в п'ятірку (раніше 13%), і лише 1% шансу на перемогу.

Загалом на сьогодні за статистикою букмекерів гурт Ziferblat може зайняти тринадцяте місце.

В той же час, представник Швеції KAJ з піснею Bara bada bastu має 91% шансів потрапити в десятку переможців (раніше було 84%), 80% шансів потрапити в п'ятірку (раніше було 75%) і 41% шансів на перемогу в конкурсі (раніше було 35%).

Друге і третє місце як і раніше пророкується представникам Австрії і Франції відповідно.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а другий півфінал - 15 травня.

За результатами глядацького голосування першого півфіналу до фіналу пройшли: Україна (гурт Ziferblat з піснею Bird of pray), Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato") і Португалії (NAPA — "Deslocado"). Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швейцарія як країна-переможниця "Євробачення-2024".