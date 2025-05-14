Україна виступить у першій половині фіналу "Євробачення 2025"

Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Україна виступить у першій половині фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2025" в Базелі (Швейцарія).

Як повідомляє сайті Eurovisionworld, за результатами жеребкування участі країн у гранд-фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2025", представники України гурт Ziferblat з піснею Bird of pray будуть виступати у першій половині. Порядковий номер буде визначено пізніше.

Кожен фіналіст під час жеребкування має змогу отримати один з трьох можливих варіантів: перша половина, друга половина, "вибір продюсера". Якщо країна отримує "вибір продюсера", то цьогорічний продюсер шоу, Швейцарська телерадіомовна корпорація (SRG SSR), може вільно вирішувати, яке місце в порядку виступів країна отримає у гранд-фіналі.

Безпосередній порядковий номер кожної країни буде оголошено після завершення другого півфіналу конкурсу, який пройде 15 травня.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.

За результатами глядацького голосування першого півфіналу до фіналу пройшли: Україна (гурт Ziferblat з піснею Bird of pray), Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato") і Португалії (NAPA — "Deslocado"). Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швейцарія як країна-переможниця "Євробачення-2024".