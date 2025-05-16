Інтерфакс-Україна
Події
16:14 16.05.2025

За день до фіналу "Євробачення-2025" букмекери пророкують Україні 13-те місце

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За день до фіналу "Євробачення-2025" букмекери пророкують Україні 13-те місце

За день до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" букмекери пророкують перемогу представнику Швеції, а Україна за їх прогнозами може зайняти тринадцяте місце.

Згідно букмекерської статистики, яка публікується на сайті Eurovisionworld, гурт зі Швеції KAJ з піснею Bara bada bastu має 92% шансів потрапити в десятку переможців, 83% шансів потрапити в п'ятірку і 42% шансів на перемогу в конкурсі.

Друге і третє місце пророкується представникам Австрії (JJ — "Wasted Love") і Франції (Louane — "maman") відповідно. Далі йдуть виконавці з Нідерландів (Claude — "C'est La Vie") і Фінляндії (Erika Vikman — "ICH KOMME").

Щодо представників від України, то за день до фіналу конкурсу за даними букмекерів, гурт Ziferblat з піснею Bird of pray має 46% шансів потрапити в десятку переможців, 8% шансу потрапити в п'ятірку, і лише 1% шансу на перемогу.

Загалом на сьогодні, як і тиждень тому, за статистикою букмекерів гурт Ziferblat може зайняти тринадцяте місце.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №7 у фіналі "Євробачення-2025".

Теги: #фінал #євробачення_2025 #ziferblat

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