Інтерфакс-Україна
Події
09:56 16.05.2025

Ziferblat виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2025"

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Ziferblat виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2025"
Фото: Суспільне мовлення

Гурт Ziferblat з піснею Bird of pray виступить під номером 7 у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Згідно з повідомленням організаторів "Євробачення-2025", порядок виступів конкурсантів у гранд-фіналі було визначено вранці в п'ятницю після завершення другого півфіналу.

Отже, відкриє фінал представник Норвегії (Kyle Alessandro з піснею "Lighter"), Україна (гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray) виступатиме сьомою, а закриють конкурсну програму представники Албанії (Shkodra Elektronike з піснею "Zjerm").

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли: Україна (гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray), Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato"), Португалії (NAPA — "Deslocado"), Литви (Katarsis — "Tavo Akys"), Ізраілю (Yuval Raphael — "New Day Will Rise"), Вірменії (PARG — "SURVIVOR"), Данії (Sissal — "Hallucination"), Австрії (JJ — "Wasted Love"), Люксембургу (Laura Thorn — "La Poupée Monte Le Son"), Фінляндії (Erika Vikman — "ICH KOMME"), Латвії (Tautumeitas — "Bur Man Laimi"), Мальти (Miriana Conte — "SERVING") і Греції (Klavdia — "Asteromáta"). Крім того, у фінал автоматично проходять Франція (Louane — "maman"), Німеччина (Abor & Tynna — "Baller"), Італія (Lucio Corsi — "Volevo Essere Un Duro"), Іспанія (Melody — "ESA DIVA"), Велика Британія (Remember Monday — "What The Hell Just Happened?") та Швейцарія (Zoë Më — "Voyage") як країна-переможниця "Євробачення-2024".

Теги: #євробачення #ziferblat #фінал

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