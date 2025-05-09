Інтерфакс-Україна
Події
16:05 09.05.2025

Коментувати ефіри "Євробачення-2025" в Україні будуть телеведучий Мірошниченко, громадський діяч Педан, комік Куран і співачка alyona alyona

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Коментувати ефіри "Євробачення-2025" в Україні будуть телеведучий Мірошниченко, громадський діяч Педан, комік Куран і співачка alyona alyona

В Україні коментувати прямі ефіри міжнародного пісенно конкурсу "Євробачення-2025" будуть телеведучий Тімур Мірошниченко, громадський діяч Олександр Педан, комік Влад Куран і співачка alyona alyona.

"Незмінний голос пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко традиційно коментуватиме усі три шоу — два півфінали й фінал "Євробачення-2025". У кожному шоу до нього долучиться зірковий співкоментатор: телеведучий, ведучий національного відбору на "Євробачення-2016" і громадський діяч Олександр Педан, комік та єврофан Влад Куран та одна з представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що за годину до показу кожного із шоу, о 21:00, на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться трансляція проєкту "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025", а пряма трансляція двох півфіналів та гранд-фіналу "Євробачення-2025" розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00.

Також пряму трансляцію півфіналів і фіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефіри можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #євробачення_2025 #ziferblat

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