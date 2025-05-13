Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Гурт Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

"Перший півфінал "Євробачення". Сьогодні о 22:00 за київським часом. Ми виступаємо під номером 5 і нам дуже потрібна ваша підтримка. Увечері за нас можуть проголосувати країни, які також беруть участь в першому півфіналі (крім України). Тож якщо ви живете в Швеції, Норвегії, Італії, Польщі, Албанії, Португалії, Нідерландах, Сан-Марино, Азербайджані, Хорватії, Ісландії, Швейцарії, Іспанії, Словенії, Естонії, Бельгії або на Кіпрі, ви можете віддати свій голос за нас. Лінії для голосування відкриються після виступів усіх учасників. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку", - написав гурт в мережі Instagram.

Згідно з правилами конкурсу, віддати свій голос можна онлайн на ресурсі esc.vote або через смс за номером 7576 із зазначенням номеру учасника від 01 до 15 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна. Проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня.

Представники України, гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5. За даними букмекерів, Україна має 93% шанс пройти у гранд-фінал "Євробачення-2025".