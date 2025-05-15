Інтерфакс-Україна
Події
21:55 15.05.2025

Ziferblat: У фіналі "Євробачення-2025" буде найемоційніший виступ

1 хв читати
Ziferblat: У фіналі "Євробачення-2025" буде найемоційніший виступ
Фото: Суспільне мовлення

Гурт Ziferblat заявляє, що у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" від них буде найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії.

"Євробачення" так створено системно, що ти піднімаєшся на гору в кінці. Тобто, це такий емоційний підйом. Перші репетиції завжди проходять трошки стримано. Потім іде друга репетиція - краще. Далі йде перший виступ не в прямому етері, але для глядачів. І ти поступово набираєш емоційний стан, щоб уже під час півфіналу, а тим більше у фіналі, дати свій максимум. Змінити номер неможливо, номер має бути таким, який він є, але в кінці ти маєш кульмінацію дати на максимум. Тому, звичайно що, у фіналі буде найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії", - сказав лідер гурту Данило Лещинський в передшоу до другого півфіналу "Євробачення-2025" на "Суспільному" в четвер ввечері.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.

По результатам першого півфіналу, який відбувся 13 травня, представники Україна гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray пройшли до гранд-фіналу "Євробачення-2025".

 

Теги: #євробачення_2025 #ziferblat

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 15.05.2025
Виступ Ziferblat у першому півфіналі "Євробачення-2025" входить до четвірки за кількістю переглядів

Виступ Ziferblat у першому півфіналі "Євробачення-2025" входить до четвірки за кількістю переглядів

16:55 14.05.2025
Україна виступить у першій половині фіналу "Євробачення 2025"

Україна виступить у першій половині фіналу "Євробачення 2025"

15:26 14.05.2025
Букмекери дещо погіршили шанси України після першого півфіналу "Євробачення-2025"

Букмекери дещо погіршили шанси України після першого півфіналу "Євробачення-2025"

00:28 14.05.2025
У першому півфіналі "Євробачення-2025" визначено 10 фіналістів, Україна пройшла у наступний етап

У першому півфіналі "Євробачення-2025" визначено 10 фіналістів, Україна пройшла у наступний етап

17:25 13.05.2025
Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі "Євробачення-2025"

16:05 09.05.2025
Коментувати ефіри "Євробачення-2025" в Україні будуть телеведучий Мірошниченко, громадський діяч Педан, комік Куран і співачка alyona alyona

Коментувати ефіри "Євробачення-2025" в Україні будуть телеведучий Мірошниченко, громадський діяч Педан, комік Куран і співачка alyona alyona

17:30 07.05.2025
Гурт Ziferblat провів дві репетиції на головній сцені "Євробачення-2025" у Базелі

Гурт Ziferblat провів дві репетиції на головній сцені "Євробачення-2025" у Базелі

14:19 08.02.2025
Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою – "Суспільне"

Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою – "Суспільне"

13:13 04.02.2025
Презентовано сцену нацвідбору "Євробачення-2025" - "Суспільне"

Презентовано сцену нацвідбору "Євробачення-2025" - "Суспільне"

13:35 31.01.2025
Голосувати за переможця нацвідбору "Євробачення-2025" можна буде в "Дії" та через СМС – "Суспільне"

Голосувати за переможця нацвідбору "Євробачення-2025" можна буде в "Дії" та через СМС – "Суспільне"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

ОСТАННЄ

У Києві посилять охорону Меморіалу пам'яті загиблих героїв на Майдані - КМВА

Літак Зеленського здійснив посадку в Тирані

Сирський: наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км

Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

У ДТП на Гостомельському загинули дві людини, одна постраждала – поліція

Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

США розглянуть можливість зустрічі Трампа і Путіна за результатами переговорів у Стамбулі – Рубіо

Глава МЗС Туреччини зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері

Глава УГКЦ запросив новообраного Папу Римського відвідати Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА