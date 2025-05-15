Ziferblat: У фіналі "Євробачення-2025" буде найемоційніший виступ

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Гурт Ziferblat заявляє, що у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" від них буде найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії.

"Євробачення" так створено системно, що ти піднімаєшся на гору в кінці. Тобто, це такий емоційний підйом. Перші репетиції завжди проходять трошки стримано. Потім іде друга репетиція - краще. Далі йде перший виступ не в прямому етері, але для глядачів. І ти поступово набираєш емоційний стан, щоб уже під час півфіналу, а тим більше у фіналі, дати свій максимум. Змінити номер неможливо, номер має бути таким, який він є, але в кінці ти маєш кульмінацію дати на максимум. Тому, звичайно що, у фіналі буде найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії", - сказав лідер гурту Данило Лещинський в передшоу до другого півфіналу "Євробачення-2025" на "Суспільному" в четвер ввечері.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.

По результатам першого півфіналу, який відбувся 13 травня, представники Україна гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray пройшли до гранд-фіналу "Євробачення-2025".