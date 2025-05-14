Інтерфакс-Україна
Події
12:44 14.05.2025

У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

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У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

Суд у Києві визнав винною та засудив до 8 років в’язниці 71-річну жінку, яка вбила свого 82-річного чоловіка ударами по голові качалкою, обвинувачена стверджувала на суді, що чоловік зловживав коньяком та мав збочені сексуальні фантазії.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 71-річній жінці, яку визнано винною у вбивстві власного чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури в середу.

За інформацією прокуратури, прокурор у суді довів, що у лютому 2019 року киянка завдала своєму 82-річному чоловіку 18 ударів по голові, внаслідок чого він помер.

"У суді жінка свою вину не визнала, хоча під час останнього слова сказала, що шкодує про свій вчинок. За її версією, того дня зранку вона збиралася на роботу, а чоловік почав сварку та вдарив її ногою у спину. У відповідь вона завдала йому два удари по голові качалкою, яку згодом викинула у сміття та винесла його з квартири", - зазначається в повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що, зі слів обвинуваченої, її 82-річний чоловік останнім часом "зловживав коньяком та мав збочені сексуальні фантазії".

"Після сварки жінка пішла на роботу, а тіло чоловіка виявила його родичка, яка того дня мала прийти до нього, але він не відповідав на дзвінки. Покази обвинуваченої про лише два удари по голові та версія про те, що її чоловіка вбив хтось інший, спростована наданими суду доказами", - наголошують в столичній прокуратурі.

Згідно з повідомленням, пара перебувала у шлюбі 5 років, втім, чоловік подав на розлучення.

Теги: #вбивство #пенсіонери #вирок

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